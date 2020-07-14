Менеджер российского чемпиона UFC Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о том, собирается ли боец менять весовую категорию.

«В переходе в другой вес нет смысла, когда дивизион переполнен интересными претендентами. 61 кг — идеальная весовая категория для него», — заявил менеджер бойца, отметив, что нет смысла как снижать вес до 57 килограмм, убиваясь сгонкой веса, так и драться при весе 66 килограмм, не гоняя вес.

Как считает Абдрахманов, переходы между категориями не интересны ни бойцам, ни зрителям, ни самому UFC. «Сейчас публике интересны чемпионы, которые защищают пояс в своей категории, которые пытаются стать доминирующими чемпионами и сосредотачиваются на одном дивизионе», — отметил Абдрахманов.

Напомним, Петр Ян на прошлой неделе победил Жозе Алдо и завоевал чемпионский пояс в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).