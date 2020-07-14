Министерство спорта Российской Федерации утвердило кандидатуру Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России по хоккею.

Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, его слова цитирует агентство ТАСС. Матыцин заявил, что в Минспорте поддержали кандидатуру, представленную Федерацией хоккея России.

«Это заслуженный профессионал с большим опытом работы и знаниями. 14 июля был подписан приказ о согласовании назначения его на должность», — сказал Матыцин.

Напомним, в сезоне-2019/20 сборную России по хоккею возглавлял Алексей Кудашов, который совмещал работу в национальной команде с должностью главного тренера ХК СКА. Валерий Брагин до работы в основной команде долгое время был главным тренером молодежной сборной России.