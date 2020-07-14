Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева сфотографировалась внутри гигантской стиральной машины на базе УТЦ «Новогорск».

Новая фотография появилась в аккаунте команды Тутберидзе в «Инстаграме».

«Дезинфекция спортсмена перед тренировкой», — гласит подпись под фото, также в публикации проставили хэштеги #радитренировки #навсеготовы.

Напомним, подопечные группы Этери Тутберидзе с конца мая тренируются на базе УТЦ «Новогорск» в закрытом режиме. Сама Тутберидзе присоединилась к группе в середине июня, поскольку проходила обязательный 14-дневный карантин по возвращении из США. С конца марта по конец мая спортсмены школы «Самбо-70» не имели ледовых тренировок и соблюдали режим самоизоляции.