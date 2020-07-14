Главные новости дня за 14 июля — в дайджесте от Nevasport:

Лунев пропустит минимум месяц и не сыграет со «Спартаком» из-за травмы

Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев пропустит минимум один месяц после травмы, полученной в игре с грозненским «Ахматом». Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, так считают врачи петербургского клуба. Отмечается, после медицинского обследования стало ясно, что у Лунева повреждение прямой мышцы правого бедра.

Кокорин выдвинул «Зениту» условия на переговорах о новом контракте. Он хочет подъемные

Российский нападающий Александр Кокорин выдвинул петербургскому «Зениту» условия на переговорах о заключении нового контракта. Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, нападающий рассчитывает получить солидные подъемные при подписании нового соглашения с петербургским клубом.

МОК присудил золото Олимпиады-2012 российскому борцу-вольнику Махову

МОК признал российского борца вольного стиля Биляла Махова чемпионом Олимпиады в Лондоне 2012 года. Результаты турнира были пересмотрены после того, как в допинг-пробах обоих медалистов были выявлены запрещенные вещества. Золото олимпийского турнира в категории до 120 килограмм завоевал узбекистанец Артур Таймазов, который в финальном поединке победил Давида Модзманишвили из Грузии. В результате перераспределения медалей чемпионами Игр-2012 объявлены Махов и иранец Комеил Гасеми.

В РФС определили время начала финального матча Кубка России по футболу

В Российском футбольном союзе определились с временем начала финального матча Кубка России по футболу в сезоне-2019/20. Игра состоится в субботу, 25 июля, на стадионе «Екатеринбург-Арена». Финал Кубка России стартует в 17:00 по московскому времени. По екатеринбургскому времени матч начнется в 19:00.

В Минспорта утвердили Брагина главным тренером сборной России по хоккею

Министерство спорта Российской Федерации утвердило кандидатуру Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, он заявил, что в Минспорте поддержали кандидатуру, представленную Федерацией хоккея России. «Это заслуженный профессионал с большим опытом работы и знаниями. 14 июля был подписан приказ о согласовании назначения его на должность», — сказал Матыцин.

В Петербурге появилось граффити в честь чемпиона UFC Петра Яна

После победы россиянина Петра Яна на турнире UFC 251 в Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное бойцу. Художники поздравили Петра с победой и сообщили, что граффити находится по адресу: улица Печатника Григорьева, 8.