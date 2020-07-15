Халк: Не хочу больше играть в Китае и покину «Шанхай» по завершении контракта

Бразильский экс-форвард «Зенита» Халк заявил, что намерен покинуть «Шанхай СИПГ» после окончания контракта.

По словам Халка, в декабре его контракт заканчивается. Он отметил, что уже встречался с руководством и сказал, что не хочет продлевать контракт.

«Мне поступает очень много предложений из разных стран, из европейских клубов, которые выступают в Лиге чемпионов, из Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я больше не хочу играть», — сказал Халк, слова которого приводит Globo Esporte.