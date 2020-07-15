Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 08:41,  15 июля 2020
    ggbet
Футбол
0

Халк: Не хочу больше играть в Китае и покину «Шанхай» по завершении контракта

Халк
Халк в составе китайского клуба. Фото: инстаграм футболиста

Бразильский экс-форвард «Зенита» Халк заявил, что намерен покинуть «Шанхай СИПГ» после окончания контракта.

По словам  Халка, в декабре его контракт заканчивается. Он отметил, что уже встречался с руководством и сказал, что не хочет продлевать контракт.

«Мне поступает очень много предложений из разных стран, из европейских клубов, которые выступают в Лиге чемпионов, из Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я больше не хочу играть», — сказал Халк, слова которого приводит Globo Esporte.

Напомним, что Халк выступал в Европе за «Порту» и «Зенит», выиграв в Петербурге чемпионат России, Кубок и Суперкубок. В Китай бразилец переехал летом 2016 года, «Зенит» продал его за 55,8 миллионов фунтов.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров