Американский боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил о желании провести реванш с Камару Усманом.

По словам Масвидаля, если все будет зависеть от него, он хочет выйти только против Усмана. Боец отметил, ему все равно, предложат ли ему более серьезный бой, он хочет реванш с Усманом. Он добавил, можно говорить, что за бой с Макгрегором Масвидаль получит огромные деньги, возможно, самые большие в истории.

«Но я сейчас и так получаю неплохие деньги, дело не в них. Дело в том, что я хочу этот чертов пояс. Я упрямый, я знаю, что я лучше Усмана, и хочу это доказать. Я не собираюсь спорить, он выиграл первый бой. Но давайте организуем это еще раз», — сказал Масвидаль, слова которого приводит ESPN.

Напомним, Камару Усман победил американца Хорхе Масвидаля в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Главный бой турнира UFC 251, проходивший на «Бойцовском острове», завершился успехом Усмана после единогласного решения судей (50-45, 50-45, 49-46).