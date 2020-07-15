Петербургский «Зенит» может включиться в борьбу за нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфа Гайча. Как сообщает аргентинский журналист Хуампи Кабальеро, «сине-бело-голубые» попытаются приобрести игрока, если в течение среды, 15 июля, вопрос с его трансфером не решит московский ЦСКА.

Напомним, сделка практически состоялось, но во вторник появилась новость, что агенты 21-летнего игрока не хотят, чтобы он переходил в ЦСКА. Сам Гайч дал интервью, в котором заверил, что с удовольствием бы присоединился к российскому чемпионату.

Ранее сообщалось, что армейцы предложили 8,5 миллионов евро за 80% прав на футболиста.

Также СМИ писали, что форвард находится в сфере интересов ряда итальянских клубов: «Интера» и «Милана», «Пармы» и «Ромы». В нынешнем сезоне нападающий стал автором пяти забитых мячей в 13 матчах.