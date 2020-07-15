Матчи РПЛ, Серии А и АПЛ — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

В рамках 29-го тура РПЛ «Урал» примет «Арсенал». По мнению Егора Титова, больше всех будет мотивирован Евгений Луценко, так как у форварда появился реальный шанс стать лучшим бомбардиром чемпионата. Титов считает, что в этом матче он также будет стремиться к голу, и, возможно, в ситуации, когда на «Арсенал» ничего не давит, ему дадут пробить пенальти. Титов добавил, он полагает, что «Урал» выйдет не в оптимальном составе, так как команду Парфенова ждет кубковый матч на этой неделе. Исходя из этого, Титов предлагает поставить на гол Луценко с коэффициентом 2.70.

«Крылья Советов» дома сыграют с «Краснодаром». Владислав Радимов отметил, что самарцы показывали неплохую игру после прихода Талалаева, но видно, что игрокам не хватает мастерства, что продемонстрировал прошлый матч с «Динамо», когда соперник не давал пространства и свободы. Радимов считает, что «Краснодар» эту свободу даст, поэтому «Крылья» забьют свой гол, однако «Краснодар» не должен упускать очки. Радимов предлагает поставить на победу «Краснодара» за 1.90 и на обмен голами с коэффициентом 2.06.

«Спартак» встретится с «Ахматом» на «Открытие Арене». Ветеран красно-белых Евгений Ловчев считает, что после того, что происходит в последних турах, где, по словам Ловчева, есть место произволу судей, а также в связи с отсутствием Тедеско на скамейке и приходом нового гендиректора игроки «Спартака» настроятся по полной. Ловчев уверен, что «Спартак» сыграет на ноль, потому что столько ошибок, сколько москвичи допустили в последних матчах — это недопустимо. Ветеран считает, что команда разберет ошибки и будет играть строже в обороне. Ставка Ловчева — победа «Спартака» с коэффициентом 1.87.

«Зенит» дома примет «Оренбург». Тренер Игорь Гамула считает, что все уже предрешено, так как «Зенит» уже чемпион, а «Оренбург» имеет только теоретические шансы на сохранение места в РПЛ. Он отметил, сдаваться команда не собирается, что показал матч с «Ростовом». Гамула считает, что «Зенит» перед полуфиналом со «Спартаком» будет что-то придумывать. Например, по тайму могут сыграть Дзюба, Азмун и Ракицкий, которые пропустили встречу с «Ахматом». Гамула предлагает поставить в этом матче на победу «Зенита» с форой (-1.5).

В рамках Серии А «Милан» дома сыграет с «Пармой». По мнению комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова, пармезанцы доигрывают сезон, не борясь ни за что серьезное, однако клуб радует результативной игрой. Он отметил, «Парма» уже пять туров не выигрывает, и поэтому фаворит в этой игре — «Милан», которому нужна Лига Европы. Прогноз Керимова — победа «Милана» и тотал голов в матче меньше (4.5) за 1.76.

В АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом». Егор Титов считает, что у «Ливерпуля» совсем не осталось мотивации. Он полагает, что Клопп не выпустит всех основных футболистов и даст шанс сыграть перспективным игрокам. Титов добавил, он сомневается, что защита «Ливерпуля» будет работать на полную мощь, и потому «Арсеналу» по силам забить минимум два мяча. Ставка Титова — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 с коэффициентом 2.56.