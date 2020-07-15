Испанская «Валенсия» намерена расстаться с 7 футболистами в ближайшее трансферное окно.

По информации El Chiringuito, руководство клуба хочет попрощаться с голкипером Яспером Силлессеном, полузащитниками Франсисом Кокленом, Жоффре Кондогбья, Ферраном Торресом и Даниэлем Парехо, а также нападающими Родриго Морено и Гонсалу Гедешем. За «Валенсию» выступает россиянин Денис Черышев, он останется в команде.

На данный момент «Валенсия» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков в 36 турах. Команде не хватает четырех очков до зоны еврокубков, в оставшихся турах она сыграет с «Эспаньолом» и «Севильей».