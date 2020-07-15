Россиянин Артур Бетербиев и китаец Мэн Фаньлун проведут бой 25 сентября в Екатеринбурге, сообщает промоутер Боб Арум.

Изначально бой был запланирован на 28 марта, он должен был состояться в Квебеке (Канада), но был отложен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

«Бетербиев очень хочет драться в России, потому что ему могут заплатить те деньги, на которую он рассчитывает. Наша договоренность о проведении боя в Квебеке была основана на существенном повышении гонорара бойцов», — сказал Арум, слова которого приводит Boxingscene.

Напомним, в предстоящем поединке Бетербиев будет защищать пояс IBF.

35-летний россиянин не потерпел ни одного поражения, в его активе 15 побед в 15 поединках. 32-летний Фаньлун выиграл все 16 боев.