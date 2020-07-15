Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, как пришла к решению завершить карьеру в 20 лет.

Спортсменка призналась, что решение далось ей тяжело, поэтому она объявила о нем лишь тогда, когда сама до конца поверила. Путем к принятию стала пауза, отметила Сотскова.

«У меня уже тогда были проблемы со здоровьем, эмоциональные трудности. Я боролась с этим, но понимала, что все идет к завершению. К сожалению, есть факторы, которые сильнее», — рассказала Мария в интервью ТАСС.

Фигуристка добавила, что не могла сдержать эмоции, когда писала пост о своем уходе из спорта.

«Мне хотелось просто объявить о завершении карьеры, но, когда я начала это писать, меня захлестнули воспоминания и получился достаточно болезненный для меня пост. Было очень тяжело писать все это. Прорыдалась несколько раз, пока писала», — сказала Сотскова.

Напомним, Мария объявила о завершении карьеры на прошлой недели, 8 июля.