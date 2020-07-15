Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель рассмотрел предложение от команды «Рейсинг Пойнт». Как сообщает Motorsport-Total, владелец команды Лоуренс Стролл провел переговоры с гонщиком.

Функционер пригласил Феттелья в свой загородный дом в Швейцарии, где предложил ему проект контракта с «Астон Мартин» — так будет называться «Рейсинг Пойнт» в следующем сезоне. По информации немецких СМИ, Себастьян изучил предложение, но пока не поставил под ним свою подпись.

Накануне сообщалось, что Феттелем в «Рейсинг Пойнт» могут заменить мексиканца Серхио Переса. В его контракте есть пункт, по которому соглашение могут выкупить до 31 июля. Команда может принять решение об увольнении Переса до конца месяца и выплатить неустойку размером в 1 млн евро.