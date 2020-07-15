Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил дебютный сезон в команде. По мнению хоккеиста, у него нет особого ключа к успеху.

«Просто стараюсь всегда играть на сто процентов. Лучше играть не могу. Наверное, ключ был где-то глубоко внутри, на подсознании. Возможно, дело было в психологии: просто подрасслабился – и стало получаться», – заявил Панарин, слова которого приведены на русскоязычной версии сайта НХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне россиянин принял участие в 69 матчах и набрал 95 (32+63) очков. Вчера, 14 июля, профсоюз игроков НХЛ назвал имена претендентов на приз «Тед Линдсей Эворд», который ежегодно вручается лучшему хоккеисту. Панарин оказался в числе трех номинантов на награду.