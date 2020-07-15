Российская фигуристка Мария Сотскова объяснила, почему решила уйти из спорта в 20 лет. 8 июля спортсменка объявила о завершении карьеры.

Она подчеркнула, что не потеряла ни желание, ни веру в себя, но в жизни случаются моменты, не позволяющие двигаться дальше.

По словам Сотсковой, её проблемы начались давно, задолго до зимы. Она могла собрать отдельные прыжки, но сил на более серьезные нагрузки не хватало — то есть, откатать программу целиком становилось очень тяжело.

«Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься. Не было ни сил, ни понимания, как это преодолеть. Дальше уже все вкупе», — рассказала Сотскова в интервью ТАСС. Фигуристка добавила, что когда боли отпускают, появляется страх и неуверенность, поэтому работать становится некомфортно.