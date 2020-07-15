Основатель UFC Арт Дэйви поделился мнением о том, кого следует считать первым российским чемпионом промоушена — Олега Тактарова или Хабиба Нурмагомедова.

Ранее в «Инстаграме» UFC Russia появился пост, в котором Хабиба назвали «долгожданным чемпионом из России». Что касается Тактарова, было написано, что он «выиграл турнир UFC 6 и завоевал пояс победителя Гран-при».

Дэйви не согласился с такой трактовкой событий. По его мнению, первым российским чемпионом следует считать Тактарова.

«Он первый чемпион UFC из России. На турнире UFC 6 он завоевал чемпионский пояс. Чтобы победить на таком турнире, нужно было победить трёх разных соперников за один вечер», — заявил Дэйви, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что уважает Нурмагомедова, однако тот дерется два раза в год — это гораздо легче, чем выиграть три поединка за вечер, не зная заранее, кто станет твоим соперником.

«И у нас тогда правил-то толком не было, можно было лежачего избивать чем хочешь, хоть коленями. Это очень тяжело. Так что Олег был первым российским чемпионом UFC, это нельзя у него забрать», — подчеркнул Дэйви.