Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о работе главного тренера Марко Николича, который возглавил команду нынешним летом.

«Чувствуется, что Николич – это европейский тренер. Все понимают, что у нас короткий период для подготовки, у всех концентрация в разы выше, потому что нам нужна Лига чемпионов, мы привыкли в ней играть», — сказал Миранчук в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам футболиста, в тренировочном процессе стало больше тактических упражнений. Также Николич стал прививать игрокам стремление к ударам с центральных позиций, отметил Миранчук.

Полузащитник также рассказал, что Николич является неплохим психологом и понимает, что и в какой момент следует сказать игроку. Иногда он может повести себя эмоционально, добавил футболист.

«Наверное, сейчас я еще мало что могу рассказать о нем, так как сейчас мы понимаем, какая есть задача. И мы стараемся сообща выполнить ее», — сказал Миранчук.