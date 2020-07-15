Во время онлайн-конференции Ubisoft Forward были показаны трейлеры многих ожидаемых игр. Одна из таких — Far Cry 6.

Самое интересное: на обложке будет красоваться актер Джанкарло Эспозито, сыгравший Густаво Фринга в «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» и моффа Гидеона в «Мандалорце». В Far Cry 6 Эспозито снова примерит на себя роль злодея, которые ему удаются лучше всего. В игре он будет диктатором Антоном Кастильо, захватившим власть на острове Яра (прототип Кубы). У Кастильо есть сын Диего — в трейлере диктатор вручает ему гранату без чеки и заставляет смотреть на акцию протеста с гранатой в руках. «Наша страна — как эта граната. Если не сожмешь народ в своей руке покрепче, мы все взлетим на воздух», — поучительным тоном заявляет Кастильо сыну. Прототипом Диего Кастильо стал 15-летний актер Энтони Гонсалес, который озвучивал одного из персонажей мультфильма «Тайны Коко».

Главного героя в Far Cry 6 зовут Дани Рохас, это боец сопротивления, что-то вроде местной радикальной оппозиции. При этом разработчики подтвердили, что в начале игры можно будет решить, кем будет Дани Рохас — мужчиной или женщиной. В борьбе с деспотом вам будут помогать животные, в том числе такса по кличке Чоризо, у которой вместо задних лап приделаны колеса. Помимо джунглей, лесов и гор в игре серии Far Cry впервые появится полноценный город — Эсперенса, столица Яры.

Выход Far Cry 6 запланирован на 18 февраля 2021 года на PlayStation 4, Xbox One, ПК и приставках нового поколения — PS5 и Xbox Series X. Изначально ПК-версия будет доступна в сервисе Epic Games Store, а также Ubisoft Store. Сколько времени понадобится игре, чтобы появиться Steam, пока неизвестно. Сейчас игра доступна для предзаказа, стоимость обычной версии для компьютера составляет 2499 рублей, Gold Edition и Ulimate Edition обойдутся в 4165 и 4579 рублей соответственно. На PS цены дороже: 4499, 6699 и 7279 рублей соответственно.

Отличаются издания различными дополнениями к игре, которые предлагают разработчики. Например, в стандартном издании помимо самой игрывы получите набор Libertad, в который входят костюм для Чоризо и дискомет Discos Locos. В Gold Edition предлагаются три новых дополнения к игре, а в Ultimate — еще несколько наборов вдобавок ко всему вышеперечисленному.