Новичок петербургского «Зенита» Алекс Пойтресс поделился ожиданиями от выступления за российский клуб.

«Переход в «Зенит» — хорошая возможность для меня реализоваться в Евролиге, я очень рад быть в клубе, постараюсь быть максимально полезным. Благодарен тренеру и руководству клуба за шанс показать себя. Участие «Зенита» в Евролиге — определенно одна из основных причин», — сказал баскетболист, слова которого приводит сайт клуба.

Пойтресс подчеркнул, что возможность играть против лучших команд Евролиги станет большим шагом в его карьере. Он также отметил, что знает всех игроков «Зенита», а лучше всего — Остина Холлинза, который тоже из штата Теннесси.

Напомним, 13 июля Пойтресс подписал контракт с «Зенитом» на один год. До этого он защищал цвета турецкого «Галатасарая».