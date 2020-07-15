Коронавирус: сколько заболевших в России на 15 июля

Согласно официальной статистике на среду, 15 июля, в России зафиксированы 6 422 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 746 369, сообщает Стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки выздоровели 10 424 россиянина, всего по выздоровлению выписаны 523 249 пациентов. 11 770 человек скончались, из них 156 — за предыдущие 24 часа.
На сегодняшний день у 211 350 инфицированных заболевание находится в активной стадии.
В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 628 новых случаев. Всего 231 270 жителей столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксированы 173 новых пациента, общее число зараженных — 61 059. В Санкт-Петербурге установлены 264 новых случаев (всего 28 406).
Комментарии Развернуть