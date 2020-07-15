В матче с «Ахматом» Сергей Семак знатно поэкспериментировал с составом, и стоит предположить, что в игре с «Оренбургом» будет примерно то же самое.

Да, команда потеряла очки, ну и что? «Зенит» — уже чемпион, и последние туры — отличный способ дать хоть какое-то игровое время для молодежи. Будут и вынужденные перестановки: травму в матче с «Зенитом» получили Дуглас Сантос и Андрей Лунев, удаление заработал Эмилиано Ригони.

Уже через четыре дня «Зениту» играть со «Спартаком». Не будь у петербуржцев запланировано столь важной встречи, можно было бы предположить, что с «Оренбургом» в воротах сыграет Александр Васютин, но сейчас Михаилу Кержакову необходима практика, и потому именно он выйдет на газон «Газпром Арены».

По той же причине Семак даст отдохнуть Сантосу, несмотря на заверения бразильца, что с ним все в порядке. Жирков должен справиться с «Оренбургом» как минимум не хуже. В центре, вероятно, выйдут Данила Прохин и Йордан Осорио — обоим футболистам нужна игровая практика. Россиянину — априори как молодому, талантливому и перспективному защитнику, а Осорио — как возможному основному футболисту в следующем сезоне. Справа, скорее всего, снова сыграет Вячеслав Караваев. Игорь Смольников свой шанс получил в игре с «Сочи», но доверие тренера не оправдал, а надежной игры в обороне с подключениями Семак наверняка хочет даже в матче с «Оренбургом».

В опорной зоне стоит ждать Леона Мусаева и Вильмара Барриоса. Воспитанник «Зенита» своей игрой заслужил еще один матч, а колумбиец не провел ни минуты с «Ахматом». На флангах возможно повторное появление Далера Кузяева и Александра Ерохина, а в нападении Семак может на один тайм выпустить свежих Артема Дзюбу и Себастьяна Дриусси в пару к нему.

Стартовый состав «Зенита» в матче с «Оренбургом» (версия Nevasport): Кержаков — Караваев, Прохин, Осорио, Жирков, — Барриос, Мусаев, Кузяев, Ерохин — Дзюба, Дриусси.