Тренер академии «Локомотива» Игорь Дрыков организовал сбор средств в пользу семьи умершего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Спортсмен ушел из жизни 20 апреля 2020 года из-за сердечной недостаточности

«Он был одним из тех защитников, которых мало в нашей стране. Он занимался своим делом. Не пытался выпендриваться и выводить всех один в один. Не бил вперёд наобум. И не пихал, как дед, а только поддерживал», — написал Дрыков на своей странице в «Инстаграме».

Он также отметил, что Иннокентий был человеком, от которого исходили добро и позитив. Тренер призвал не искать виновных, а помочь семье футболиста и отплатить ей тем же добром, которое игрок дарил людям.

«Я просто не могу пройти мимо этого. Для такого великого клуба это в первую очередь тёмное пятно. И это пятно ещё можно отстирать», — написал Дрыков.

Он отметил, что если у «Локомотива» нет возможности помочь семье погибшего, то, возможно, это смогут сделать игроки, выделив по 3-5% от своей зарплаты, чтобы приобрести квартиру для жены и ребенка Иннокентия.