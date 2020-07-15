Российский легкоатлет Матвей Волков, специализирующийся на прыжках с шестом, будет выступать за сборную Белоруссии.

16-летний спортсмен является одним из самых перспективных легкоатлетов мира: зимой он превзошел мировой рекорд шведа Арманда Дюплантиса в своей возрастной категории, прыгнув на 5,50 м.

Он принял решение выступать под белорусским флагом в связи с тем, что россияне получили запрет на выступление в нейтральном статусе из-за невыплаты штрафа World Athletics (WA).

«Речь о смене нашего гражданства не идёт, речь идёт о получении вида на жительство, которое даёт право выступать за легкоатлетическую федерацию Беларуси, и он получит право выступать на международных соревнованиях», — сказал отец спортсмена, слова которого приводит ТАСС.