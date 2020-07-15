Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил на оскорбление со стороны Генри Сехудо.

В мае Сехудо объявил о завершении карьеры. После того, как Ян одержал победу над Жозе Альдо в титульном поединке на UFC 251, американец поздравил россиянина, однако дал понять, что считает его вторым после себя, и назвал его уродливой картофелиной.

«Ты мог сразиться со мной, но выбрал более лёгкий вариант и сбежал. А теперь лаешь с безопасного расстояния, клоун. Вернись, и я снова отправлю тебя на пенсию», — написал Ян в своём микроблоге в «твиттере».

Напомним, 27-летний Петр Ян одержал 15 побед при одном поражении в смешанных единоборствах. 33-летний Сехудо занес себе в актив 16 побед в ММА, еще два поединка он проиграл.