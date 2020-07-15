Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко может продолжить карьеру в «Спартаке».

«Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский «Арсенал». Причём не бил пенальти», — заявил Сафонов, слова которого приводит Bobsoccer.

Напомним, Луценко перешел в «Арсенал» прошлым летом в статусе свободного агента. До этого на протяжении трех лет игрок выступал за столичное «Динамо». Также в ходе своей карьеры он защищал цвета «Торпедо», «Ростова» и «Мордовии».

На данный момент Луценко располагается на второй строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата России, проигрывая только форварду «Зенита» Артему Дзюбе.