В ночь со среды на четверг состоится турнир UFC Fight Night. Рассказываем о пяти боях не номерного турнира, которые лучше не пропускать.

Диана Белбита — Лиана Джоджуа

Грузинка Лиана Джоджуа громко заявила о себе, став чемпионкой Fight Nights Global. В титульном поединке девушка неожиданно одолела известную самбистку Марину Мохнаткину решением большинства судей. Спустя больше чем год Джоджуа дебютировала в UFC, уступив Саре Морас техническим нокаутом. Новая соперница 25-летней спортсменки — румынка Белбита, которая также провела в UFC один бой и проиграла его. Вероятно, провал в этом бою будет означать для одной из девушек вылет из промоушена, поэтому бой должен быть зрелищным.

Джон Филлипс — Хамзат Чимаев

Чеченский средневес Хамзат Чимаев представляет Швецию, а на его счету пока лишь шесть боев в ММА. Все он закончил победами, ни разу не доводя до решения, а большинство поединков заканчивались в первом раунде. Этим он и привлек внимание UFC. Промоушен выдал Чимаеву в пару противоречивого Филлипса: валлиец проиграл три боя подряд, а на четвертый нокаутировал соперника за 17 секунд. Очевидно, быстрый нокаут случится и в этом поединке. Только вот кто упадет на канвас?

Абдул Разак Альхасан — Мунир Лаззес

Альхасан — уникальный персонаж. В свои 34 он провел в смешанных единоборствах всего 11 боев, из них проиграл лишь в одном россиянину Омари Ахмедову раздельным решением судей. Абсолютно все остальные поединки Абдул Разак выигрывал в первом раунде нокаутом. Самый ранний его нокаут случился на 25-й секунде боя в дебютном поединке в ММА, самый поздний — за 39 секунд до конца первого раунда. Соперника ему выдали соответствующего — тунисец Лаззес семь из восьми побед также закончил нокаутом. Правда, он не провел в UFC еще ни одного боя. Вероятно, в пользу Лаззеса может сыграть лишь тот факт, что Альхасан не дрался почти два года.

Джимми Ривера — Коди Стэменн

«Эль Террор» явно не в форме — последний бой он провел, когда уступил Петру Яну. Коди Стэменн одержал хорошую победу над Брайаном Гэллахером после вести о смерти младшего брата. Оба бойца — потенциальные претенденты на пояс Яна, но реальными их пока можно назвать лишь с натяжкой, однако зрелищный бой закатить они способны.

Кэлвин Каттар — Дэн Иге

Каттар реабилитировался за поражение от Забита, нокаутировав Джереми Стивенса. Столь мощным заявлением боец показал, что готов подниматься вверх по рейтингу и претендовать на титульный бой уже в скором времени. Иге, начав в UFC с поражения, не стремится в каждом поединке нокаутировать оппонентов, но с такой тактикой он не проигрывает уже шесть боев. Пока из более-менее серьезных соперников у Дэна был разве что Эдсон Барбоза, но и его в нынешнем состоянии таким называть уже сложно. Каттар — первая настоящая проверка для Иге. Иге же — очередной тест для Каттара. Кто с достоинством справится с этим испытанием — предсказывать тяжело.