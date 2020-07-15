Петербургский «Зенит» объявил о приобретении американского защитника Билли Барона. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с баскетболистом рассчитано на два года.⠀

До перехода в состав «сине-бело-голубых» Барон защищал цвета сербской «Црвены Звезды» и стал ее ключевым игроком, набирая 12,9 очка в среднем за игру в Еврокубке. В минувшем сезоне Барон дебютировал в Евролиге и стал одним из самых ярких баскетболистов турнира, набирая в среднем 11,2 очка за игру и показывая 40-процентную точность трёхочковых.

«Я рад возможности выступить в Евролиге с БК «Зенит» и работать с тренером Паскуалем. На данный момент ростер нашей команды выглядит очень хорошо, и я думаю, что у нас должен быть шанс добиться успеха как в Евролиге, так и в Единой Лиге», — сказал Барон, слова которого приводит сайт «Зенита».