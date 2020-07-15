Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух отреагировал на слова чемпионки Европы Алены Косторной о том, что она хочет стать нейрохирургом после завершения спортивной карьеры.

«Это характеризует человека. Косторная уже сейчас задумывается о том, кем бы она хотела быть, при условии, что это не просто красивые слова для пиара. Если Алена параллельно учится и изучает книги, то ей огромный респект», — заявил Авербух, слова которого приводит Sport24.

По его мнению, фигурным катанием следует заниматься для того, чтобы получить путевку в жизнь и потом иметь возможность заниматься чем-то другим: тренировать или сменить профессию.

«Но сейчас, уверен, все мысли девчонок — выиграть ближайшую Олимпиаду. Любой спорт — этап становления, это всегда переходный этап», — сказал Авербух.