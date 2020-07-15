Самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Главным арбитром поединка назначен Владимир Москалев, его ассистентами станут Антон Кобзев и Дмитрий Березнев. Резервный судья – Иван Сиденков, за ВАР отвечает Алексей Еськов, ассистент видеоарбитра – Антон Аверьянов, инспектор матча – Сергей Лапочкин.