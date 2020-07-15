В ночь с 15 на 16 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. Опубликован полный кард турнира.

Турнир станет вторым из четырех, запланированных на «Бойцовском острове». Первый состоялся в минувшие выходные, россиянин Пётр Ян завоевал чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, одолев бразильца Жозе Альдо. Титул стал вакантным после того, как американец Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. Также на UFC 251 Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя.