В ночь с 15 на 16 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. Опубликован полный кард турнира.

Основной кард турнира UFC on ESPN 13. Инфографика Nevasport

Предварительный кард турнира UFC on ESPN 13. Инфографика Nevasport

Турнир станет вторым из четырех, запланированных на «Бойцовском острове». Первый состоялся в минувшие выходные, россиянин Пётр Ян завоевал чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, одолев бразильца Жозе Альдо. Титул стал вакантным после того, как американец Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. Также на UFC 251 Александер Волкановски защитил пояс в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя.