Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов выступят на турнире в Вашингтоне (США), который станет первым после паузы из-за пандемии коронавируса.

На сайте турнире опубликован состав участников, в который также вошли грек Стефанос Циципас, японец Кей Нисикори, бельгиец Давид Гоффен, американец Джон Иснер, испанец Роберто Баутиста-Агут, канадцы Денис Шаповалов, Милош Раонич и Феликс Оже-Альяссим.

В списке участников значатся лишь три игрока из первой десятки рейтинга АТР — Медведев, Циципас и Гоффен.

Планируется, что турнир будет проходить в период с 14 по 21 августа. Год назад Даниил Медведев добрался в Вашингтоне до финала, но уступил австралийцу Нику Кирьосу со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). В этом сезоне Медведев еще не выходил на корт после паузы и не принимал участие в выставочных турнирах.