Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что команде удалось добиться прогресса в ходе двух первых гонок сезона.

«Мы смогли добиться некоторого прогресса на машине между двумя первыми гонками, это может быть сложно заметить, особенно когда все вокруг делают то же самое, и вы соревнуетесь на той же трассе всего через несколько дней», — сказал Квят, слова которого приводит пресс-служба команды.

По его мнению, во второй гонке немного не хватало скорости, однако он выжал из болида всё, что было возможно.

Также Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии и признался, что не знает, как пройдет гоночный уик-энд. Трасса в Венгрии сильно отличается от «Ред Булл Ринг», пояснил пилот, поэтому пока неизвестно, как машина будет вести себя в пятницу.