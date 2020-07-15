Московский «Спартак» на своем поле примет грозненский «Ахмат» в рамках 29-го тура РПЛ. Игра на стадионе «Открытие Арена» будет проходить сегодня, 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Главным арбитром поединка назначен Алексей Сухой, его ассистентами станут Владислав Назаров и Денис Березнов. Резервный судья – Сергей Чебан, за ВАР отвечает Владислав Безбородов, ассистент видеоарбитра – Дмитрий Мосякин, инспектор матча – Владимир Енютин.