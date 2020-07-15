Pro Evolution Soccer 2021 не выйдет как отдельная игра. В Konami подтвердили, что она станет обновлением к PES 2020.

Информация об этом появилась в «Твиттере» B/R Football.

Ранее на сайт Microsoft Store была добавлена страница с DLC для PES 2020. В игре eFootball PES 2021 Season Update будет тот же принцип получения наград, что и в PES 2020, которая вышла в прошлом году. В новой версии игры будут обновлены данные игроков и команд в соответствиями с изменениями в новом сезоне.

Еще одним нововведением станет появление режим UEFA EURO 2020. Размер дополнения составит примерно 100,84 МБ.