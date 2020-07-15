Все лето длится трансферная эпопея с участием аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

Впервые о возможном переезде Гайча на европейский континент стали говорить еще до его дебюта за основу «Сан-Лоренсо». Слухи стали появляться после международного турнира COTIF-2018 в испанской Алькудии. Там Гайч забил три мяча, а приз лучшему бомбардиру достался известному нам по игре за «Спартак» и «Крылья Советов» Максиму Глушенкову, который отличился пять раз. В финале турнира Аргентина играла со сборной России U20 во главе с Михаилом Галактионовым. Гайч наверняка запомнил лицо своего, возможно, будущего одноклубника: счет открыл Игорь Дивеев. Сам Адольфо вышел на поле только на 87-й минуте при ничейном счете, и при его участии аргентинцы вышли вперед уже в дополнительное время.

Пока единственный матч за основную сборную Аргентины Гайч провел в сентябре прошлого года, когда альбиселесте разгромили команду Мексики в товарищеской встрече со счетом 4:0. Гайч вышел в самой концовке встречи на три минуты, все мячи были забиты без его участия. При этом дебютировал в главной команде Адольфо при том же тренере, у которого играл в Аргентине U20, Лионеле Скалони.

Первым Гайчем серьезно заинтересовался именно «Зенит» — петербуржцы рассматривали Адольфо и его одноклубника Сенесси еще в августе прошлого года. Но за форвардом следят не только в России, и потому в разное время появлялась информация об интересе к Гайчу со стороны самых разных европейских клубов: «Фиорентины», «Брюгге», «Милана», «Барселоны», «Ромы» и «Интера», а также неназванных команд АПЛ. Сумма трансфера за переход варьировалась от 8 до 13,5 млн евро, «Сан Лоренсо» же хотел заработать на нем около 15, но, видно, сбавил аппетиты. Их при желании удачно провести переговоры с ЦСКА сбавлять необходимо.

Своим ориентиром Гайч называет Габриэля Батистуту, которого он любит с детства, тренер Фернандо Батиста сравнивает игрока с Робертом Левандовским и Мартином Палермо, а СМИ уже видят в нем нового Холлана (как будто Эрлинг — старый). Гайч действительно в общих чертах соответствует сравнениям по своим характеристикам: при серьезных габаритах он быстр, нацелен на гол и отлично выбирает позицию, чтобы вовремя оторваться от защитников при атаке и подкараулить неожиданный отскок. А вот по результативности 21-летний аргентинец далек от всех, с кем его так скоропалительно сравнили. Даже с Федором Чаловым он примерно в одной весовой категории. В этом сезоне в чемпионате Аргентины Гайч провел 12 матчей и забил пять голов и не отдал ни одной передачи, на счету Чалова — 28 игр и восемь голов, а также семь ассистов.

Переговоры с ЦСКА идут непросто: футболист решил самостоятельно опровергнуть слухи о гигантской комиссии агентам, заявив, что соглашение не достигнуто только из-за его личного контракта. Ворвавшийся в эту гонку «Зенит» с его возможностями имеет шанс закончить сделку за пару дней.