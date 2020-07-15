Бывший боец Bellator Жаро Шепард погиб в Лондоне в свой день рождения.

По информации Evening Standard, Шепард был обнаружен с ножевыми ранениями в доме в в районе Кенсингтон. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако спасти спортсмена не удалось.

В день трагедии Шепард отмечал свой день рождения с семьей и детьми, ему исполнилось 30 лет. Основной версией полицейских на данный момент является убийство.

Рядом с местом трагедии появился небольшой мемориал, куда приносят цветы граждане, оставшиеся неравнодушными к гибели спортсмена.