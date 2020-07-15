Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь» будет проводить домашние матчи сезона-2020/21 в подмосковных «Мытищах».

Как сообщает РИА «Новости», клуб достиг предварительной договоренности с «Ареной Мытищи». Ранее глава КХЛ Алексей Морозов сообщал, что у «Куньлуня» есть несколько вариантов локаций, чтобы начать следующий сезон в условиях пандемии коронавируса.

По словам президента Лиги, пекинскому клубу было предложено проводить домашние встречи в российских городах, расположенных в восточной части страны.

Напомним, минувший сезон не был доигран в связи с пандемией. Сначала он был приостановлен, затем завершен досрочно. По итогам регулярного чемпионата первое место занял московский ЦСКА.