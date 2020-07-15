Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Петра Яна, сообщил, что президент РФ Владимир Путин не звонил спортсмену после победы на турнире UFC 251.

«Путин не звонил. Но очевидно, что это (внимание) всегда будет присутствовать. Возможно, какие-то губернаторы будут стараться привязать себя к этому событию. У нас на родине тоже так часто бывает», — заявил Абдрахманов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в минувшие выходные Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. На турнире UFC 251, который проходил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин одолел бразильца Жозе Альдо в титульном поединке. Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде.