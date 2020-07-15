Полузащитник Андре Шюррле покинул дортмундскую «Боруссию». Как сообщает пресс-служба клуба, руководство приняло решение о расставании с игроком, несмотря на то, что его действующий контракт был рассчитан до следующего лета.

Подчеркивается, что соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон. В сезоне-2019/20 Шюррле выступал за московский «Спартак» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет расстаться с Шюррле из-за его зарплаты: полузащитник получал около 7 миллионов евро в год и был одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Андре присоединился к «Боруссии» в 2016 году, до этого он защищал цвета «Вольфсбурга», а также играл за «Фулхэм» на правах аренды. Ранее он выступал за «Челси», «Байер» и «Майнц».