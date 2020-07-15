Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила ситуацию в российском биатлоне.

«Надо уходить уже от различных скандалов. Я не припомню, чтобы раньше было такое количество скандалов в российском биатлоне, как сейчас. Я уже почти 30 лет в биатлоне, и для меня все эти скандалы – по сердцу рана», — заявила Богалий, слова которой приводит РИА «Новости».

Экс-спортсменка подчеркнула, что каждая скандальная публикация ее расстраивает, так как за негативом не видно, что происходит в отечественном биатлоне.

По мнению Богалий, есть множество вещей, которыми стоило бы гордиться, но на первые полосы выходят скандальные моменты. Она отметила, что повлиять на ситуацию могут президент СБР и пресс-служба.

Напомним, в минувшие выходные главой СБР стал Виктор Майгуров, сменивший на посту Владимира Драчева. Драчев за день до выборов снял свою кандидатуру, чтобы сосредоточиться на работе в государственной думе.