Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение российского легкоатлета Матвея Волкова выступать за сборную Белоруссии.

«Матвей Волков поступил абсолютно правильно. У спортсмена в любом виде спорта, кроме шахмат и шашек, самый главный ориентир — время. Спортсмены прекрасно выступают, пока они молоды. Конечно, есть исключения, но всё-таки основной пик приходится на возраст до 30 лет», — заявил Лебедев, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что легкоатлетам не стоит сидеть и ждать, пока ВФЛА решит свои проблемы и получит аккредитацию.

Напомним, 16-летний Волков является одним из самых перспективных легкоатлетов мира: зимой он превзошел мировой рекорд шведа Арманда Дюплантиса в своей возрастной категории, прыгнув на 5,50 м.

Он принял решение выступать под белорусским флагом в связи с тем, что россияне получили запрет на выступление в нейтральном статусе из-за невыплаты штрафа World Athletics (WA).