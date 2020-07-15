Игорю Смольникову объективно нет места в сегодняшнем «Зените», разве что сидеть на скамейке и ждать, пока не возникнут проблемы у Караваева. Вряд ли такая роль устраивает футболиста, и потому уходить ему точно нужно. Появившийся вариант с «Истанбулом», если он совместим с правдой, — шанс, за который Игорю стоит зацепиться.

Смольников уже давно не востребован, и если пару лет назад его с удовольствием забрал бы себе почти любой российский клуб, то теперь россиянина можно представить разве что в «Рубине», который собирает ветеранов, и в «Краснодаре», если Галицкий смилостивится и возьмет Игоря на год по старой памяти. Отъезд в Турцию выглядит куда большим вызовом, при этом риски невысокие. Конкуренции в «Истанбуле» как таковой нет, там неплохо играл даже Федор Кудряшов. Состав при этом у команды интересный, в числе малоизвестных футболистов там есть немало уже потухших звезд: Гаэль Клиши, Мартин Шкртел, Гекхан Инлер, Мехмет Топал, Демба Ба, Робиньо и Эльеро Элиа. А еще Александр Епуряну, против которого Игорь играл в РПЛ.

Для турецкой лиги уровень Смольникова более чем высок. Если там до сих пор стабильно играет Шкртел, от которого отказалась «Аталанта», и 35-летний Демба Ба, наколотивший 12 голов за сезон, то и россиянин будет смотреться недурно. Как минимум лучше Робиньо, которого держат в команде только из-за статуса: 36-летний бразилец в этом сезоне провел 24 игры и не сделал ничего: 0 голов и 0 передач.

Однако именно эта команда — лучшая в Турции, и за два тура до конца первенства ей остается набрать одно очко, чтобы обеспечить первое в истории чемпионство. Золото могло быть завоевано еще год назад, но тогда на финише «Башакшехир» совсем немного уступил «Галатасараю».

Смольников может перейти в клуб бесплатно — его контракт истекает уже в конце июля. Остается договориться по условиям личного контракта, а турки, как известно, мало чем отличаются от русских в плане щедрости, когда дело касается футбола. Любопытно, что вместе со Смольниковым в «Истанбул» может прийти еще один выходец из РПЛ, Мацей Рыбус, у которого заканчивается контракт с «Локомотивом».