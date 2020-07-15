Российская фигуристка Софья Титова рассказала о тренировочных сборах в Кисловодске.

«Работа полным ходом, а сил почти нет. Скоро домой и снова работать!» – написала Титова на своей странице в «Инстаграме», прикрепив видео с тренировки.

Посмотреть видео можно на странице спортсменки в «Инстаграме».

Напомним, Софья Титова тренируется под руководством Евгения Плющенко. На первом же занятии после карантина юная спортсменка исполнила тройной флип.

До перехода к Плющенко Титова тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В конце января фигуристка выиграла первенство Москвы.