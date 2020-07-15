Пекинский «Куньлунь Ред Стар» уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), что будет проводить домашние матчи следующего сезона в подмосковных Мытищах.

«14 июля «Куньлунь Ред Стар» направил в КХЛ письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба в ближайшем сезоне будет «Арена-Мытищи», — сообщает пресс-служба лиги.

До 23 июля будет проведена инспекция арены, которая определит, сможет ли она принимать матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, «Куньлунь» не может проводить домашние матчи в Пекине в связи с пандемией коронавируса. По той же причине минувший сезон был завершен досрочно, Кубок Гагарина не был разыгран. По итогам регулярного чемпионата первое место занял ЦСКА.