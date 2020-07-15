Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий выразила мнение, что создание попечительского совета позволит Союзу биатлонистов России (СБР) восстановиться в правах.

Она подчеркнула, что новый президент организации Виктор Майгуров неоднократно озвучивал идею создания попечительского совета, во главе которого будет стоять Владимир Якушев.

«Думаю, с появлением попечительского совета будут решены тупиковые вопросы, в том числе и восстановление СБР в IBU. У СБР же есть долги, которые надо закрыть», — сказала Богалий, слова которой приводит РИА «Новости».

Экс-спортсменка добавила, что также необходимо решить вопрос с зарплатами сотрудникам и выйти из состояния банкротства.

Напомним, в минувшие выходные главой СБР стал Виктор Майгуров, сменивший на посту Владимира Драчева. Драчев за день до выборов снял свою кандидатуру, чтобы сосредоточиться на работе в государственной думе.