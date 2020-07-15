Российский боец UFC, действующий чемпион промоушена в легчайшей весовой категории, Пётр Ян показал фотографию, сделанную в самолете после боя с Жозе Альдо.

На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал снимок, на котором лежит и держит в руках чемпионский пояс.

«Проделана огромная работа! Но теперь раз за разом нужно доказывать свой уровень и право быть лучшим! Впереди очень много интересного. Спасибо всем огромное за поддержку», — написал Пётр.

Напомним, в минувшие выходные он одержал победу над Альдо в титульном поединке в рамках турнира UFC 251. Соревнования состоялись на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Сегодня, 15 июля, спортсмен и его команда возвращаются в Россию.