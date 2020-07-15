Скандалы в «Локомотиве» стали частью клубной политики — без них команду Николича уже невозможно представить.

Сам сербский тренер при этом находится в стороне от всего негатива, который происходит в клубе. Николич пытается хоть как-то приспособиться к сумасшедшей РПЛ и своему странному руководству. Василий Кикнадзе переступил очередную черту, показав средний палец болельщику собственной команды. По словам директора по связям с общественностью Кирилла Брейдо, Василий Александрович был жестоко спровоцирован болельщиком, который на фоне полнейшей тишины покрыл гендиректора отборным матом и демонстрировал ему тот же третий по счету палец руки. И если сорвавшегося Кикнадзе по-человечески в этой ситуации понять можно, то обрушившегося на него Семина — совсем не получается.

Легенда железнодорожников написал (или за него написали) гигантский пост в Instagram с очередным призывом Кикнадзе подать в отставку. О том, как неуважительно было показывать фанату палец и что после такого он должен не мешкая написать заявление по собственному. Может, и должен, но Семин зачем-то решил приплести к этой истории родственников погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова. Тренер призвал Кикнадзе перевести все предлагавшиеся ему, Юрию Палычу, бонусы на счет семьи Самохваловых. И это, мягко говоря, грязный прием.

Во-первых, потому что кто такой в данной ситуации Семин, чтобы ставить столько условий Кикнадзе? Тем более если он сам, да и все вокруг, понимают, что гендиректору железнодорожников судьба его клуба безразлична. А во-вторых, почему вообще клуб должен переводить бонусы, которые предлагались, если Палыч станет почетным главным тренером, если он им в итоге не стал? Все слова Семина звучат как популизм и попытка напомнить всем, как Кикнадзе прозевал проблему Самохвалова, хотя далеко не факт, что в этом виноват именно он.

Безусловно, Семин — легенда «Локомотива», а Кикнадзе — временная фигура, которая в данный момент ничего не создает в клубе, но сейчас легенда занимается тем, что за счет других пытается манипулировать мнением болельщиков. Юрий Палыч ничего не решает в «Локомотиве», ему стоит с этим смириться и ждать тотального провала Кикнадзе. Когда придет кто-то более осведомленный в футболе, о тренере обязательно вспомнят. Но для этого ему самому стоит прекратить подковерные игры.