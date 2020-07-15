В семье бойца UFC Девонте Смита произошла трагедия. Как сообщает MMA Fighting, его сестру Дариен застрелили Коламбусе возле ночного клуба.

23-летняя девушка стала жертвой перестрелки, которая произошла около ночного клуба. Трагедия случилась в ночь с 10 на 11 июля. Дариен была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Девонте Смит посвятил сестре пост в инстаграме, а также завел страницу на GoFundMe, чтобы собрать деньги на похороны.

«Теперь мне придется просыпаться и вспоминать, что тебя больше нет. Мою маленькую сестричку застрелили. Я так плакал, что у меня разболелась голова», — написал Смит и назвал этот день худшим в своей жизни.

Напомним, Смит принял участие в десяти поединках в ММА, восемь из которых выиграл. Последний бой с его участием состоялся в августе 2019 года, он уступил Хаме Уорти на турнире UFC 241.