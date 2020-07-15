Президент UFC Дэйна Уайт считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Джастином Гэтжи, несмотря на трагедию в семье — в июле скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

«Я не думаю, что бой сорвется. Я просто жду сигналов со стороны Хабиба. Сейчас я его не трогаю. Ждем, когда он будет готов вести переговоры. Я связывался с ним в день трагедии, с тех пор от него не было вестей», — заявил Уайт, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, бой Хабиб — Гэтжи запланирован на сентябрь 2020 года, на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе.

Отец Хабиба Абдулманап скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.