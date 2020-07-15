Казанский «Рубин» на своем поле примет «Ростов» в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги. Игра будет проходить сегодня, 16 июля, на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург, Россия); в роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск, Россия)и Роман Милюченко (Санкт-Петербург, Россия); Резервный: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия).

После 28 туров «Ростов» имеет 44 очка в своем активе и идет на пятом месте. «Рубин» с 34 баллами занимает девятую строчку.