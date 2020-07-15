Экс-пилот «Феррари» Эдди Ирвайн считает, что Себастьяну Феттелю нужно покинуть команду прямо в ходе сезона. По его мнению, «Скудерии» стоит заплатить гонщику неустойку.

«В «Феррари» оказывается давление, как нигде. Сейчас у них тяжелая ситуация, но она может ещё усугубиться, так как «Скудерия» застряла в развитии с пилотом, который покинет команду в конце года», — сказал Ирвайн, слова которого приводит Planet F1.

Он подчеркнул, что сейчас главной надеждой «Феррари» является Шарль Леклер.

«Честно говоря, я бы избавился от Феттеля в этом году. Просто заплатил ему за то, чтобы он ушёл. И взял бы молодого парня или кого-нибудь ещё», — добавил Ирвайн.

По его мнению, присутствие Феттеля в команде становится разрушительным для команды. Однако если руководство решило, что гонщик должен остаться до конца сезона, то на это есть причины, отметил Ирвайн. Он считает, что команда просто не захотела платить большую неустойку пилоту, который не проделал никакой работы.